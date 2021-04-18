Папа Римский призвал предотвратить рост напряженности на Донбассе: С тревогой слежу

Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди выразил обеспокоенность обострением на Донбассе и призвал предотвратить рост напряженности в регионе.

Об этом сообщает Vatican News.

«С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях на востоке Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с беспокойством слежу за ростом военной деятельности», — сказал понтифик.

Папа Римский выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией на оккупированных территориях Донбасса. Он также призвал помолиться за местное население.