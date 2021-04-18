Стрілянина в Індіанаполісі: вбивця зміг законно купити гвинтівки, хоча раніше поліція вилучила в нього дробовик

Чоловік, який вбив вісьмох людей на складі поштової компанії FedEx в американському Індіанаполісі, на законних підставах придбав дві напівавтоматичні гвинтівки, хоча перед цим поліція вилучила в нього дробовик.
Про це пише The Guardian.
За словами начальника столичної поліції Індіанаполісу Рендала Тейлора, 19-річний Брендон Гоул купив дві штурмові гвинтівки в липні та вересні 2020 року. При цьому в березні у нього відібрали дробовик після дзвінка його матері — вона була стурбована психічним станом сина.
Видання зазначає, що в Індіані правоохоронці мають два тижні після вилучення зброї, щоб переконати суд у тому, що людина психічно нестабільна і їй не можна носити при собі зброю.
- У ніч на 16 квітня в американському Індіанаполісі (штат Індіана) на складі компанії FedEx неподалік від аеропорту сталася стрілянина — вісім осіб загинули, семеро отримали поранення. Прибувши на місце, правоохоронці знайшли стрільця мертвим. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки. Його мотиви поки не встановлені.
- Це ще одна велика стрілянина в низці масових вбивств у США, які сталися протягом останніх місяців. 17 березня в місті Атланта і його передмісті 21-річний чоловік влаштував стрілянину у трьох азійських спа-салонах, убивши 8 осіб.
- Після цього, 23 березня, в супермаркеті Колорадо загинули 10 осіб, у тому числі працівник поліції. Масову стрілянину влаштував 21-річний Ахмад Аль Алів Алісса.