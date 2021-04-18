Стрельба в Индианаполисе: убийца сумел законно купить винтовки, хотя до этого полиция изъяла у него дробовик

Мужчина, убивший восемь человек на складе почтовой компании FedEx в американском Индианаполисе, на законных основаниях приобрел две полуавтоматические винтовки, хотя ранее полиция изъяла у него дробовик.

Об этом пишет The Guardian.

По словам начальника столичной полиции Индианаполиса Рэндала Тейлора, 19-летний Брэндон Хоул купил две штурмовые винтовки в июле и сентябре 2020 года. При этом в марте у него отобрали дробовик из-за звонка его матери — она была обеспокоена психическим состоянием сына.

Издание отмечает, что в Индиане у правоохранителей после изъятия оружия есть две недели для того, чтобы убедить суд в том, что человек психически нестабилен и ему нельзя носить при себе оружие.