Стрельба в Индианаполисе: убийца сумел законно купить винтовки, хотя до этого полиция изъяла у него дробовик

Мужчина, убивший восемь человек на складе почтовой компании FedEx в американском Индианаполисе, на законных основаниях приобрел две полуавтоматические винтовки, хотя ранее полиция изъяла у него дробовик.
Об этом пишет The Guardian.
По словам начальника столичной полиции Индианаполиса Рэндала Тейлора, 19-летний Брэндон Хоул купил две штурмовые винтовки в июле и сентябре 2020 года. При этом в марте у него отобрали дробовик из-за звонка его матери — она была обеспокоена психическим состоянием сына.
Издание отмечает, что в Индиане у правоохранителей после изъятия оружия есть две недели для того, чтобы убедить суд в том, что человек психически нестабилен и ему нельзя носить при себе оружие.
- В ночь на 16 апреля в американском Индианаполисе (штат Индиана) на складе компании FedEx неподалеку от аэропорта произошла стрельба — восемь человек погибли, семеро получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Прибыв на место, правоохранители нашли самого стрелка мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой.
- Это еще одна крупная стрельба в череде массовых убийств в США, которые произошли за последние месяцы. 17 марта в городе Атланта и его пригороде 21-летний мужчина устроил стрельбу в трех азиатских спа-салонах, убив 8 человек.
- После этого, 23 марта, в супермаркете Колорадо погибли 10 человек, в том числе полицейский. Массовую стрельбу устроил 21-летний Ахмад Аль Алив Алисса.