ФСБ: Український консул Сосонюк цікавився прописками, номерами машин і базою даних кримінальних справ росіян

ФСБ Росії заявила, буцімто український консул у Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк намагався купити закриті бази даних російських громадян у продавця гаджетів на місцевому ринку.
Про це йдеться в сюжеті одного з пропагандистських телеканалів Росії.
Судячи з відео, Сосонюка затримали в ресторані. Перед появою агентів ФСБ консул обмінявся предметами з людиною, яка сиділа спиною до камери спостереження. Предмет, який отримав Сосонюк, силовики одразу відібрали.
«Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописками, машинами, реєстраційними номерами. Також даними ФСБ і базою даних кримінальних справ», — йдеться у відео.
Зазначається ніби Сосонюк хотів придбати бази даних ще в березні. ФСБ також представила продавця гаджетів з ринку в Петербурзі, який буцімто хотів продати консулу інформацію, що його цікавила.
«Я не знаю його імені. Я працюю на ринку “Юнона” продавців телефонів, планшетів… Ми з другом зацікавилися пропозицією, хотіли продати їх йому», — сказав чоловік, який не назвав свого імені.
«Ви затримані за протиправні дії, що називаються шпигунство. Причому на гарячому, при передачі матеріалів закритого характеру», — сказав консулу чиновник, обличчя якого розмите.
- Вранці 17 квітня ФСБ Росії заявила про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка під час нібито «отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів». Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав затримання провокацією.
- Росія вирішила вислати українського консула Сосонюка після затримання. У відповідь на це Україна вишле старшого дипломата посольства Росії у Києві.