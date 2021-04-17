ФСБ: Український консул Сосонюк цікавився прописками, номерами машин і базою даних кримінальних справ росіян

ФСБ Росії заявила, буцімто український консул у Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк намагався купити закриті бази даних російських громадян у продавця гаджетів на місцевому ринку.

Про це йдеться в сюжеті одного з пропагандистських телеканалів Росії.

Судячи з відео, Сосонюка затримали в ресторані. Перед появою агентів ФСБ консул обмінявся предметами з людиною, яка сиділа спиною до камери спостереження. Предмет, який отримав Сосонюк, силовики одразу відібрали.

«Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописками, машинами, реєстраційними номерами. Також даними ФСБ і базою даних кримінальних справ», — йдеться у відео.

Зазначається ніби Сосонюк хотів придбати бази даних ще в березні. ФСБ також представила продавця гаджетів з ринку в Петербурзі, який буцімто хотів продати консулу інформацію, що його цікавила.

«Я не знаю його імені. Я працюю на ринку “Юнона” продавців телефонів, планшетів… Ми з другом зацікавилися пропозицією, хотіли продати їх йому», — сказав чоловік, який не назвав свого імені.

«Ви затримані за протиправні дії, що називаються шпигунство. Причому на гарячому, при передачі матеріалів закритого характеру», — сказав консулу чиновник, обличчя якого розмите.