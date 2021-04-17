ФСБ: Украинский консул Сосонюк интересовался прописками, номерами машин и базой данных уголовных дел россиян

ФСБ России заявила, будто украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк пытался купить закрытые базы данных российских граждан у продавца гаджетов на местном рынке.

Об этом говорится в сюжете одного из пропагандистских телеканалов России.

Судя по видео, Сосонюка задержали в ресторане. Перед появлением агентов ФСБ консул обменялся предметами с человеком, который сидел спиной к камере наблюдения. Предмет, полученный Сосонюком, силовики сразу отобрали.

«Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался прописками, машинами, регистрационными номерами. Также данными ФСБ и базой данных уголовных дел», — говорится в видео.

Отмечается якобы Сосонюк хотел приобрести базы данных еще в марте. ФСБ также представила продавца гаджетов с рынка в Петербурге, который якобы хотел продать консулу интересовавшую его информацию.

«Я не знаю его имени. Я работаю на рынке “Юнона” продавцов телефонов, планшетов... Мы с другом заинтересовались предложением, хотели продать их ему», — сказал человек, который не назвал своего имени.

«Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж. Причем с поличным, при передаче материалов закрытого характера», — сказал консулу чиновник, лицо которого размыто.