В Україні майже 15 тисяч нових хворих на коронавірус. Найбільше в Києві

В Україні за минулу добу (16 квітня) виявили 14 984 нових хворих на COVID-19, серед яких 606 дітей і 276 медиків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За минулу добу померли 440 хворих, серед яких голова Подільського району Києва Віктор Смирнов. Лікарі боролися за його життя більш ніж три тижні.

У лікарні госпіталізували 4 100 людей, а виписали — 4 327. Всього за добу одужали 9 736 українців.

Найбільше нових випадків зараження зафіксували в Києві (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.

Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 1 936 228 випадків (одужали 1 475 556 осіб). Померли 39 536 людей.

За даними міністра Максима Степанова, за минулу добу вакциновані 13 044 людини. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 445 859 осіб. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб.