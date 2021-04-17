В Украине почти 15 тысяч новых больных коронавирусом. Больше всего в Киеве

В Украине за прошлые сутки (16 апреля) выявили 14 984 новых больных COVID-19, среди которых 606 детей и 276 медиков.

Об этом сообщает Минздрав.

За прошлые сутки умерли 440 больных, среди которых глава Подольского района Киева Виктор Смирнов. Врачи боролись за его жизнь более трех недель.

Госпитализировали 4 100 людей, а выписали — 4 327. Всего за сутки выздоровели 9 736 украинцев.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (1 112), Харьковской (1 386), Днепропетровской (1 169), Одесской (1 097) и Киевской (965) областях.

Общее число заражений в Украине за все время пандемии возросло до 1 936 228 случаев (выздоровели 1 475 556 человек). Умерли 39 536 человек.

По данным министра Максима Степанова, за прошлые сутки вакцинированы 13 044 человека. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 445 859 человек. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек.