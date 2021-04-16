Зеленський про відмову Путіна від розмови з ним: Це показник, наскільки Росія хоче закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський робив запит на розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, після того як бойовики вбили на Донбасі чотирьох українських військових, але РФ не дала згоди. На його думку, це показник, чи хоче Росія закінчити війну.

Про це він розповів в інтервʼю виданню Le Figaro.

На запитання про те, чи дійсно Путін не дав згоди на розмову, Зеленський відповів, що це правда.