Зеленский об отказе Путина от разговора с ним: Это показатель, насколько Россия хочет закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский делал запрос на разговор с президентом России Владимиром Путиным после того, как боевики убили на Донбассе четырех украинских военных, но РФ не дала согласия. По его мнению, это показатель, хочет ли Россия закончить войну.

Об этом он рассказал в интервью изданию Le Figaro.

На вопрос о том, действительно ли Путин не дал согласия на разговор, Зеленский ответил, что это правда.