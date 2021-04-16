Зеленский об отказе Путина от разговора с ним: Это показатель, насколько Россия хочет закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский делал запрос на разговор с президентом России Владимиром Путиным после того, как боевики убили на Донбассе четырех украинских военных, но РФ не дала согласия. По его мнению, это показатель, хочет ли Россия закончить войну.
Об этом он рассказал в интервью изданию Le Figaro.
На вопрос о том, действительно ли Путин не дал согласия на разговор, Зеленский ответил, что это правда.
«Я сделал запрос, когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться [с президентом Российской Федерации], я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню. Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ», — отметил Зеленский.
Напомним, что представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что от Зеленского не было запросов на разговор с Путиным.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.