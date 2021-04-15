Politico: Голова Єврокомісії відмовилася від запрошення Зеленського взяти участь у «Кримській платформі» і потрапила під шквал критики

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відмовилася від запрошення президента України Володимира Зеленського взяти участь у «Кримській платформі» і за це отримала шквал критики.

Про це пише Politico.

Європейські дипломати звинуватили її у порушенні протоколу, оскільки лист-відмову Зеленському надіслали за підписом очільника апарату голови Єврокомісії Бйорна Зайберта, а не за особистим підписом фон дер Ляєн.

Відмова від цієї пропозиції ставить під сумнів погляди очільниці Єврокомісії на підтримку України у протистоянні збройній агресії Росії. Офіційною причиною відмови вказаний надто завантажений графік. Це також обурило європейських дипломатів, оскільки у призначені Києвом дати — 23 і 24 серпня — інституції ЄС зазвичай перебувають у літній відпустці.

«На жаль, очільниця не може дати позитивну відповідь на ваше запрошення через особливо напружений порядок денний у зазначені дні. Заздалегідь дякую за розуміння», — написав Зайберт в листі від 7 квітня.

Водночас голова Європейської ради Шарль Мішель отримав пропозицію взяти участь у «Кримській платформі» ще на початку березня під час візиту до України і погодився. Він навіть зазначив, що готовий внести зміни у свою літню відпустку, аби прибути до Києва.

«Важливо показати підтримку України, особливо в цей час. Ми потрібні Зеленському», — зазначив один із чиновників ЄС.

Відмова фон дер Ляєн також ставить під сумнів проведення засідання Ради ЄС — Україна, яка має відбутися у Києві. У Брюсселі розраховували провести її у ті ж дати, оскільки очільники європейських інституцій саме перебуватимуть в Україні.