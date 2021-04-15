Politico: Глава Еврокомиссии отказалась от приглашения Зеленского принять участие в «Крымской платформе» и попала под шквал критики

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского принять участие в «Крымской платформе» и за это получила шквал критики.

Об этом пишет Politico.

Европейские дипломаты обвинили ее в нарушении протокола, поскольку письмо-отказ Зеленскому прислали за подписью руководителя аппарата главы Еврокомиссии Бьорна Зайберта, а не за личной подписью фон дер Ляйен.

Отказ от этого предложения ставит под сомнение взгляды главы Еврокомиссии в поддержку Украины в противостоянии вооруженной агрессии России. Официальной причиной отказа указан слишком загруженный график. Это также возмутило европейских дипломатов, поскольку в назначенные Киевом даты — 23 и 24 августа — институты ЕС обычно находятся в летнем отпуске.

«К сожалению, глава не может дать положительный ответ на приглашение из-за особо напряженной повестки дня в рассматриваемые дни. Заранее благодарю за понимание», — написал Зайберт в письме от 7 апреля.

В то же время глава Европейского совета Шарль Мишель получил предложение принять участие в «Крымской платформе» еще в начале марта во время визита в Украину и согласился. Он даже отметил, что готов внести изменения в свой летний отпуск, чтобы прибыть в Киев.

«Важно показать поддержку Украине, особенно в это время. Мы нужны Зеленскому», — отметил один из чиновников ЕС.

Отказ фон дер Ляйен также ставит под сомнение проведение заседания Совета ЕС — Украина, который должен состояться в Киеве. В Брюсселе рассчитывали провести его в те же даты, поскольку руководители европейских институтов как раз будут в Украине.