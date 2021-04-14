Мінкульт призначив нового голову Українського культурного фонду

Кабінет міністрів призначив заслужену журналістку України Ларису Мудрак новою очільницею Українського культурного фонду (УКФ).
Про це пише пресслужба Мінкульту.
«Маю честь і відповідальність очолити Наглядову раду УКФ. Для спільноти культури та й для всієї країни ця інституція має велику роль, а її розвиток — це маркер спроможності бути модерними, відкритими й сильними в часи змін та викликів. Час ротацій закономірний і в цьому теж є своя сила. Сила для росту, великого масштабу та флагманських загальнонаціональних проєктів», — зазначила Мудрак.
У Мінкульті також назвали головні завдання для нової очільниці УКФ:
- стабілізація, професіоналізм і відкритість роботи Наглядової ради;
- формування нової стратегії роботи фонду;
- сприяння вдосконаленню внутрішньої організації та комунікації роботи фонду.
Лариса Мудрак розпочала роботу в журналістиці в 1990-х роках. Вона була авторкою та ведучою програм українського бюро «Радіо Свобода». Також у 1997—1999 роках працювала спецкореспондентом програми «Вікна» на каналах ТЕТ та ICTV.
У 2005 році вона перейшла у галузь політичних комунікацій. Була прессекретарем Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також першим заступником керівника пресслужби Секретаріату президента. З 2010 до 2014 року вона працювала у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Наразі вона — президент у Win Win Communication та СЕО в Family Business Network Ukraine.
- 23 березня виконавча директорка Українського культурного фонду (УКФ) Юлія Федів відмовилася від участі в конкурсі на переобрання на цю посаду. Вона керувала фондом протягом трьох років, але в лютому закінчився її контракт.
- 11 березня нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк звернувся до НАБУ та до Державної аудиторської служби України з вимогою перевірити, як саме УКФ виділяв гроші з «антиковідного» фонду. Бо саме УКФ займався розподілом грошей (590 мільйонів гривень), які уряд виділив торік на підтримку культури в умовах пандемії. На думку депутата, деякі грантові заявки погоджували з порушеннями.
- Тоді у відповідь на це екснардеп та колишня заступник міністра культури Ірина Подоляк звинуватила Железняка у спробі дискредитувати Федів під час виборів директора фонду. Позицію Подоляк підтримали чимало діячів культури. Але сам Железняк стверджував, що не намагається вплинути на зміну керівництва УКФ.