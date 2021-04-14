Минкульт назначил нового главу Украинского культурного фонда

«Имею честь и ответственность возглавить Наблюдательный совет УКФ. Для сообщества культуры и для всей страны эта организация имеет большую роль, а ее развитие — это маркер способности быть модерновыми, открытыми и сильными во времена перемен и вызовов. Время ротаций закономерно, и в этом тоже есть своя сила. Сила для роста, большого масштаба и флагманских общенациональных проектов», — отметила Мудрак.

В Минкульте также назвали главные задачи для нового руководителя УКФ:

стабилизация, профессионализм и открытость работы Наблюдательного совета;

формирование новой стратегии работы фонда;

содействие совершенствованию внутренней организации и коммуникации работы фонда.

Лариса Мудрак начала работу в журналистике в 1990-х годах. Она была автором и ведущей программ украинского бюро «Радио Свобода». Также в 1997—1999 годах работала спецкорреспондентом программы «Окна» на каналах ТЕТ и ICTV.

В 2005 году она перешла в область политических коммуникаций. Была пресс-секретарем Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, а также первым заместителем руководителя пресс-службы Секретариата президента. С 2010 до 2014 года она работала в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас она — президент в Win Win Communication и СЕО в Family Business Network Ukraine.