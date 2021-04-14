Минкульт назначил нового главу Украинского культурного фонда

Кабинет министров назначил заслуженную журналистку Украины Ларису Мудрак новым руководителем Украинского культурного фонда (УКФ).
Об этом пишет пресс-служба Минкульта.
«Имею честь и ответственность возглавить Наблюдательный совет УКФ. Для сообщества культуры и для всей страны эта организация имеет большую роль, а ее развитие — это маркер способности быть модерновыми, открытыми и сильными во времена перемен и вызовов. Время ротаций закономерно, и в этом тоже есть своя сила. Сила для роста, большого масштаба и флагманских общенациональных проектов», — отметила Мудрак.
В Минкульте также назвали главные задачи для нового руководителя УКФ:
- стабилизация, профессионализм и открытость работы Наблюдательного совета;
- формирование новой стратегии работы фонда;
- содействие совершенствованию внутренней организации и коммуникации работы фонда.
Лариса Мудрак начала работу в журналистике в 1990-х годах. Она была автором и ведущей программ украинского бюро «Радио Свобода». Также в 1997—1999 годах работала спецкорреспондентом программы «Окна» на каналах ТЕТ и ICTV.
В 2005 году она перешла в область политических коммуникаций. Была пресс-секретарем Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, а также первым заместителем руководителя пресс-службы Секретариата президента. С 2010 до 2014 года она работала в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас она — президент в Win Win Communication и СЕО в Family Business Network Ukraine.
- 23 марта исполнительный директор Украинского культурного фонда (УКФ) Юлия Федив отказалась от участия в конкурсе на переизбрание на этот пост. Она руководила фондом в течение трех лет, но в феврале закончился ее контракт.
- 11 марта нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк обратился в НАБУ и Государственную аудиторскую службу Украины с требованием проверить, как УКФ выделял деньги из «антиковидного» фонда. Ведь именно УКФ занимался распределением денег (590 млн гривен), которые правительство выделило на поддержку культуры в условиях пандемии. По мнению депутата, некоторые грантовые заявки согласовывали с нарушениями.
- Тогда в ответ на это экс-нардеп и бывшая заместитель министра культуры Ирина Подоляк обвинила Железняка в попытке дискредитировать Федив во время выборов директора фонда. Позицию Подоляк поддержали многие деятели культуры. Но сам Железняк утверждал, что не пытается повлиять на смену руководства УКФ.