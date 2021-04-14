У Мінцифри обіцяють до кінця року провести оптичний інтернет у три тисячі українських сіл

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що до кінця 2021 року проведуть оптичний інтернет до трьох тисяч українських сіл.

Про це він написав у своєму Telegram.

«Інтернет-субвенція в 2021 році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету для 3 тисяч сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб. До інтернету підключаться 6 000 лікарень, шкіл і бібліотек», — пояснив міністр.

За словами Федорова, на це виділили 500 мільйонів гривень. Також він повідомив, що Мінцифри запустило платформу проєкту «Інтернет-субвенція», а також оперативний дашборд, де можна буде стежити, які села не мають доступу до оптичного інтернету, і які з них вже подали заявку на підключення.

«Оптичний інтернет — найшвидший і надійний. Це фіксований швидкісний інтернет з використанням сучасних технологій. Саме його отримають українські села», — підкреслив міністр.