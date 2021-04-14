В Минцифры обещают до конца года провести оптический интернет в три тысячи украинских сел

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что до конца 2021 года проведут оптический интернет в три тысячи украинских сел.

Об этом он написал в своем Telegram.

«Интернет-субвенция в 2021 году обеспечит доступ к фиксированному широкополосному интернету 3 тысяч сел, в которых проживает более 1 млн человек. К интернету подключатся 6 000 больниц, школ и библиотек», — пояснил министр.

По словам Федорова, на это выделили 500 млн гривен. Также он сообщил, что Минцифры запустило платформу проекта «Интернет-субвенция», а также оперативный дашборд, где можно будет следить, какие села не имеют доступа к оптическому интернету, и какие из них уже подали заявку на подключение.

«Оптический интернет — самый быстрый и надежный. Это фиксированный скоростной интернет с использованием современных технологий. Именно его получат украинские села», — подчеркнул министр.