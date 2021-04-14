Міністр Шкарлет: Педагогів, залучених до ЗНО, вакцинують препаратом CoronaVac

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що педагоги і працівники сфери освіти, які будуть залучені до проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), отримають щеплення китайським препаратом CoronaVac.
Його слова цитує пресслужба міністерства.
«Проведення Зовнішнього незалежного оцінювання з дотриманням заходів безпеки є важливим та необхідним етапом для початку вступної кампанії 2021 року. Дякую своїм колегам з Міністерства охорони здоров’я за те, що підтримали позицію щодо першочергової вакцинації освітян і працівників, які залучені до проведення ЗНО. Хочу наголосити, що вакцинування відбуватиметься добровільно», — сказав Шкарлет.
Педагогів вакцинують організовано мобільні бригади з імунізації. Регіональні координатори відповідатимуть за формування списків охочих вакцинуватися, графік і сам процес. За кожним працівником освіти буде зарезервовано дві дози CoronaVac.
Педагоги можуть звертатися до структурних підрозділів з питань освіти обласних державних адміністрацій, які формуватимуть списки для координаторів з вакцинації.
- В Україні вакцинація CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac почалася 12 квітня. Україна замовила у Китаю 1,915 мільйона доз CoronaVac і 25 березня отримала першу партію — 215 тисяч доз.
- 13 квітня Міністерство охорони здоровʼя опублікувало склад вакцин від коронавірусу компаній AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Саме їх отримуватимуть українці.