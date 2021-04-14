Міністр Шкарлет: Педагогів, залучених до ЗНО, вакцинують препаратом CoronaVac

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що педагоги і працівники сфери освіти, які будуть залучені до проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), отримають щеплення китайським препаратом CoronaVac.

Його слова цитує пресслужба міністерства.

«Проведення Зовнішнього незалежного оцінювання з дотриманням заходів безпеки є важливим та необхідним етапом для початку вступної кампанії 2021 року. Дякую своїм колегам з Міністерства охорони здоров’я за те, що підтримали позицію щодо першочергової вакцинації освітян і працівників, які залучені до проведення ЗНО. Хочу наголосити, що вакцинування відбуватиметься добровільно», — сказав Шкарлет.

Педагогів вакцинують організовано мобільні бригади з імунізації. Регіональні координатори відповідатимуть за формування списків охочих вакцинуватися, графік і сам процес. За кожним працівником освіти буде зарезервовано дві дози CoronaVac.