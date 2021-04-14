Министр Шкарлет: Педагогов, привлеченных к ВНО, вакцинируют препаратом CoronaVac

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что педагоги и работники сферы образования, которые будут участвовать в проведении Внешнего независимого оценивания (ВНО), получат прививки китайским препаратом CoronaVac.

Его слова цитирует пресс-служба министерства.

«Проведение Внешнего независимого оценивания с соблюдением мер безопасности — важный и необходимый этап для начала вступительной кампании 2021 года. Благодарю своих коллег из Министерства здравоохранения за то, что поддержали позицию относительно первоочередной вакцинации педагогов и работников, привлеченных к проведению ВНО. Хочу подчеркнуть, что вакцинация будет происходить добровольно», — сказал Шкарлет.

Педагогов вакцинируют организованно мобильные бригады по иммунизации. Региональные координаторы будут отвечать за формирование списков желающих вакцинироваться, график и сам процесс. За каждым работником образования зарезервируют две дозы CoronaVac.