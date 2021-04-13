BBC отримала понад 100 тисяч скарг через докладне висвітлення смерті принца Філіпа

Після новини про смерть герцога Единбурзького минулої пʼятниці BBC змінила сітку телепередач на користь спеціальних інформаційних випусків і програм, присвячених памʼяті принца Філіпа.

Багато британців були засмучені тим, що їхні улюблені теле- і радіопередачі на BBC були перервані або перенесені. Інші великі британські телеканали, такі як ITV і Channel 4, теж змінили свої розклади після смерті Філіпа.

«Чому просто не включити це на одному каналі для тих, хто хоче слухати цю нісенітницю, а решта з нас могли б трохи послухати музику», — йдеться в одній зі скарг.

При цьому понад 200 осіб скаржилися, що ведучі BBC були одягнені недостатньо шанобливо, а ще 116 — що BBC занадто спростила процедуру подачі скарг на її роботу.

Видання The Guardian також повідомило, що після отримання такої кількості скарг BBC видалила онлайн-форму, яку використовувала для обробки скарг на освітлення смерті Філіпа.