BBC получила свыше 100 тысяч жалоб из-за подробного освещения смерти принца Филиппа

Британская телекорпорация BBC получила более 100 тысяч жалоб из-за подробного освещения смерти принца Филиппа.
Об этом сообщает Business Insider.
После новости о смерти герцога Эдинбургского в прошлую пятницу BBC изменила сетку телепередач в пользу специальных информационных выпусков и программ, посвященных памяти принца Филиппа.
Многие британцы были расстроены тем, что их любимые теле- и радиопередачи на BBC были прерваны или отложены. Другие крупные британские телеканалы, такие как ITV и Channel 4, тоже изменили свои расписания после смерти Филиппа.
«Почему просто не включить это на один канал для тех, кто хочет слушать эту чушь, а остальные могли бы немного послушать музыку», — отмечается в одной из жалоб.
При этом более 200 человек жаловались, что ведущие BBC были одеты недостаточно уважительно, а еще 116 — что BBC слишком упростила процедуру подачи жалоб на ее работу.
Издание The Guardian также сообщило, что после получения такого количества жалоб BBC удалила онлайн-форму, используемую для обработки жалоб на освещение смерти Филиппа.
- Принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В Великобритании объявили общенациональный траур. До похорон в королевстве не будут принимать новые законы, поскольку на этот период королева отходит от государственных дел. Церемония будет непубличной из-за коронавируса.
- Газета The Telegraph сообщила, что Филиппу в центре Лондона хотят установить памятник.