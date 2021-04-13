BBC получила свыше 100 тысяч жалоб из-за подробного освещения смерти принца Филиппа

После новости о смерти герцога Эдинбургского в прошлую пятницу BBC изменила сетку телепередач в пользу специальных информационных выпусков и программ, посвященных памяти принца Филиппа.

Многие британцы были расстроены тем, что их любимые теле- и радиопередачи на BBC были прерваны или отложены. Другие крупные британские телеканалы, такие как ITV и Channel 4, тоже изменили свои расписания после смерти Филиппа.

«Почему просто не включить это на один канал для тех, кто хочет слушать эту чушь, а остальные могли бы немного послушать музыку», — отмечается в одной из жалоб.

При этом более 200 человек жаловались, что ведущие BBC были одеты недостаточно уважительно, а еще 116 — что BBC слишком упростила процедуру подачи жалоб на ее работу.

Издание The Guardian также сообщило, что после получения такого количества жалоб BBC удалила онлайн-форму, используемую для обработки жалоб на освещение смерти Филиппа.