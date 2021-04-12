Вибори у 87 окрузі: ЦВК зобов’язала окружну комісію подати уточнені результати голосування

Центральна виборча комісія зобов’язала окружну комісію у 87 окрузі сформувати уточнений протокол про результати голосування через низку судових рішень.

Про це пише пресслужба ЦВК.

«Під час перевірки цього протоколу та інших документів до ЦВК надійшла низка судових рішень щодо оскарження рішень та дій ОВК № 87, які можуть вплинути на підсумки голосування. Крім того, станом на сьогодні в судах ще перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у трьох справах. Результати розгляду цих скарг очікуються вже завтра, 13 квітня», — зазначили там.

Загалом склалися дві ситуації: коли суд визнав голосування на окремих дільницях недійсним, але залишив чинним рішення про повторний перерахунок, і коли суд скасував результати повторного перерахунку. Через це ЦВК поки не може встановити результати виборів у 87 окрузі.

«Сподіваюся, що ОВК неухильно виконає вимоги закону щодо встановлення достовірних підсумків голосування, які будуть максимально точно відображати волевиявлення виборців, а також у повній мірі врахує рішення судів і вчинить всі необхідні дії, які випливають з них», — зазначив очільник ЦВК Олег Діденко.

Що відбувалося у 87 окрузі?

Довибори до Верховної Ради відбулися 28 березня — у 87 окрузі в Івано-Франківській області та в 50 окрузі у Донецькій. Результати повинні були оголосити до 12 квітня включно. Якщо в Донецькій області найбільше набрав мер Добропілля Андрій Аксьонов (65,46% голосів), то в Івано-Франківській області не все так просто — голоси рахували майже тиждень.

У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування. Також поліція повідомляла про «замінування» будівлі Окружної виборчої комісії (при перевірці вибухівку не виявили) і двічі змінювали голову ОВК. Зрештою 1 квітня будівлю ОВК 87 оточили силовики.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на деяких дільницях, де теж переміг Шевченко, суд визнав недійсним. За остаточними даними Вірастюк обійшов Шевченка на 700 голосів, але останній оскаржив низку рішень комісій у судах.