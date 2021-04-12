Выборы на 87 округе: ЦИК обязала окружную комиссию подать уточненные результаты голосования

Центральная избирательная комиссия обязала окружную комиссию на 87 округе сформировать уточненный протокол о результатах голосования после ряда судебных решений.

Об этом пишет пресс-служба ЦИК.

«Во время проверки этого протокола и других документов в ЦИК поступил ряд судебных решений по обжалованию решений и действий ОИК № 87, которые могут повлиять на итоги голосования. Кроме того, на сегодня в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам. Результаты рассмотрения этих жалоб ожидаются уже завтра, 13 апреля», — отметили там.

В целом сложились две ситуации: когда суд признал голосование на отдельных участках недействительным, но оставил в силе решение о повторном пересчете, и когда суд отменил результаты повторного пересчета. Поэтому ЦИК пока не может установить результаты выборов на 87 округе.

«Надеюсь, что ОИК неуклонно выполнит требования закона по установлению достоверных итогов голосования, которые будут максимально точно отражать волеизъявление избирателей, а также в полной мере учтет решения судов и примет все необходимые действия, вытекающие из них», — отметил глава ЦИК Олег Диденко.

Что происходило на 87 округе?

Довыборы в Верховную Раду состоялись 28 марта — на 87 округе в Ивано-Франковской области и на 50 округе в Донецкой. Результаты должны были объявить до 12 апреля включительно. Если в Донецкой области больше всего набрал мэр Доброполья Андрей Аксенов (65,46% голосов), то в Ивано-Франковской области не все так просто — голоса считали почти неделю.

В последующие дни после выборов кандидаты начали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко в обращении к Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования. Также полиция сообщала о «заминировании» здания Окружной избирательной комиссии (при проверке взрывчатки не обнаружили) и там дважды меняли голову ОИК. В итоге 1 апреля здание ОИК 87 окружили силовики.

Голоса на некоторых участках считали по несколько раз, во время чего «терялись» бюллетени за Шевченко. Также голосования на некоторых участках, где тоже победил Шевченко, суд признал недействительным. По окончательным данным Вирастюк обошел Шевченко на 700 голосов, но последний обжаловал ряд решений комиссий в судах.