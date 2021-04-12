Глава «Слуги народа» Корниенко: Суд не отменял результаты выборов в Раду по округу № 87

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко опроверг заявление кандидата в нардепы Александра Шевченко о том, что суд отменил протокол о результатах выборов в округе № 87 (Ивано-Франковской области).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Суд признал противоправным протокол [...] в части отображения данных по двум участкам, то есть сам протокол никто не отменял, тем более не отменены результаты выборов, потому что суд не может отменить результаты выборов», — сказал Корниенко на брифинге в Киеве.

По его словам, Центральная избирательная комиссия теперь должна во исполнение решений всех судов поручить Окружной избирательной комиссии «пересчитать или сделать уточнение».

«То есть сейчас будет определенная деятельность между Центральной избирательной комиссией и Окружной избирательной комиссией», — подчеркнул Корниенко.

В понедельник кандидат в народные депутаты по округу № 87 Александр Шевченко заявил, что Ивано-Франковский окружной административный суд отменил протокол Окружной избирательной комиссии. Согласно ему, победителем выборов признавался кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

Что происходило в 87 округе?

Довыборы в Верховную Раду состоялись 28 марта — в 87 округе в Ивано-Франковской области и в 50 округе в Донецкой. Результаты должны объявить до 12 апреля включительно. Если в Донецкой области больше всего набрал мэр Доброполья Андрей Аксенов (65,46% голосов), то в Ивано-Франковской области не все так просто — голоса считали почти неделю.

В последующие дни после выборов кандидаты начали сообщать о фальсификациях. Кошулинский говорил о подкупе избирателей, Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Шевченко в обращении к Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования. Также полиции сообщали о «заминировании» здания Окружной избирательной комиссии (при проверке взрывчатки не обнаружили) и дважды меняли голову ОИК. В итоге 1 апреля здание ОИК 87 окружили силовики.