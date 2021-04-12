Кандидат в нардепы Шевченко: Суд отменил протокол о результатах выборов по 87 округу

Кандидат в народные депутаты по округу № 87 (Ивано-Франковская область) Александр Шевченко заявил, что Ивано-Франковский окружной административный суд отменил протокол Окружной избирательной комиссии. Согласно ему, победителем выборов признавался кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

Об этом Шевченко написал в Facebook.

«Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87 избирательном округе. Фактически ОИК нивелировала часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды», — заявил Шевченко.

Он добавил, что «теперь дело за Центральной избирательной комиссией». «Именно она вправе отменить прокол, учитывая решение суда», — пояснил кандидат.

Что происходило в 87 округе?

Довыборы в Верховную Раду состоялись 28 марта — в 87 округе в Ивано-Франковской области и в 50 округе в Донецкой. Результаты должны объявить до 12 апреля включительно. Если в Донецкой области больше всего набрал мэр Доброполья Андрей Аксенов (65,46% голосов), то в Ивано-Франковской области не все так просто — голоса считали почти неделю.

В последующие дни после выборов кандидаты начали сообщать о фальсификациях. Кошулинский говорил о подкупе избирателей, Вирастюк — о «других» нарушения (без уточнений), а Шевченко в обращении к Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования. Также полиции сообщали о «заминировании» здания Окружной избирательной комиссии (при проверке взрывчатки не обнаружили) и дважды меняли голову ОИК. В конце концов 1 апреля здание 87 ОИК окружили силовики.