У Чехії після місяців локдауну почали послаблювали карантин. Відкриваються школи та магазини

У Чехії після шести місяців закінчилася дія надзвичайного стану через пандемію коронавірусу, що зумовило послаблення деяких карантинних заходів.
Про це пише Reuters.
У понеділок, 12 квітня, у країні знову відкрилися школи, зоопарки, бібліотеки та магазини. Учні 1—5 класів повернуться за парти, але навчатимуться тиждень через тиждень — спочатку одні, потім інші. Також почнуть приймати дітей і дитсадки. Водночас учні двічі на тиждень здаватимуть тести на коронавірус.
Окрім цього, сплив термін шестимісячного надзвичайного стану. Таким чином у країні скасували комендантську годину та заборону на поїздки між регіонами.
З жовтня 2020 року у країні закриті ресторани, спортивні та розважальні центри, за винятком грудня, коли їм недовго дозволили працювати.
- Уряд Чехії обмежив можливість пересування людей по всій країні через значну кількість заражень мутованим коронавірусом. Обмеження діятимуть з 1 березня і триватимуть щонайменше три тижні. В цей період людям дозволять залишати райони, де вони мешкають, лише як виняток — поїздки на роботу, до лікаря, органів влади та до родичів, які потребують піклування.
- Чехія — одна з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. Станом на 12 квітня там виявили 1,5 мільйона випадків зараження коронавірусом, майже 30 тисяч людей померли. Водночас населення держави — усього 10 мільйонів.