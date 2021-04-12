В Чехии после месяцев локдауна начали ослаблять карантин. Открываются школы и магазины

В Чехии после шести месяцев закончилось действие чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, что обусловило ослабление некоторых карантинных мер.

Об этом пишет Reuters.

В понедельник, 12 апреля, в стране вновь открылись школы, зоопарки, библиотеки и магазины. Ученики 1—5 классов вернутся за парты, но учиться будут неделя через неделю — сначала одни, потом другие. Также начнут принимать детей и детсады. В то же время ученики дважды в неделю будут сдавать тесты на коронавирус.

Кроме этого, истек срок шестимесячного чрезвычайного положения. Таким образом в стране отменили комендантский час и запрет на поездки между регионами.

С октября 2020 года в стране закрыты рестораны, спортивные и развлекательные центры, за исключением декабря, когда им ненадолго разрешили работать.