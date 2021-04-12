В Чехии после месяцев локдауна начали ослаблять карантин. Открываются школы и магазины

В Чехии после шести месяцев закончилось действие чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, что обусловило ослабление некоторых карантинных мер.
Об этом пишет Reuters.
В понедельник, 12 апреля, в стране вновь открылись школы, зоопарки, библиотеки и магазины. Ученики 1—5 классов вернутся за парты, но учиться будут неделя через неделю — сначала одни, потом другие. Также начнут принимать детей и детсады. В то же время ученики дважды в неделю будут сдавать тесты на коронавирус.
Кроме этого, истек срок шестимесячного чрезвычайного положения. Таким образом в стране отменили комендантский час и запрет на поездки между регионами.
С октября 2020 года в стране закрыты рестораны, спортивные и развлекательные центры, за исключением декабря, когда им ненадолго разрешили работать.
- Правительство Чехии ограничило возможность передвижения людей по всей стране из-за значительного количества заражений мутировавшего коронавируса. Ограничения будут действовать с 1 марта и продлятся минимум три недели. В этот период людям разрешат оставлять районы, где они живут, только как исключение — поездки на работу, к врачу, органам власти и к родственникам, которые нуждаются в заботе.
- Чехия — одна из стран, наиболее пострадавших от коронавируса. По состоянию на 12 апреля там выявили 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 30 тысяч человек умерли. В то же время население страны — всего 10 млн.