Боротьба за клімат. У Франції можуть заборонити внутрішні авіарейси на короткі відстані

У Франції в рамках стратегії зі скорочення викидів вуглекислого газу на законодавчому рівні можуть заборонити внутрішні авіарейси на короткі відстані. Передбачається заборона на рейси між містами, які повʼязані між собою залізницею і час шляху від одного до іншого менше двох з половиною годин.

Про це пишуть BBC і Le Figaro.

Нижня палата парламенту Франції 10 квітня з подачі уряду проголосувала за заборону. Тепер її повинні схвалити у Сенаті і згодом на фінальному голосуванні для затвердження. Європейські ЗМІ майже впевнені, що законопроєкт буде схвалений.

Авіакомпанії тоді не зможуть літати між Парижем, Нантом, Ліоном або Бордо. Авіаперевізники критикували закон і називали його несвоєчасним на тлі масштабних збитків через пандемію і скорочення рейсів в цілому. Навіть без заборони ринок авіаперевезень відновиться до рівня 2019 роки тільки до 2024 року.

Найбільше протестувала компанія Air France, яка в 2020 році отримувала 7 мільярдів євро допомоги від держави і отримає ще 4 млрд євро. Через пандемію Air France закінчила фінансовий рік зі збитками.

Франція не перша країна Європи, яка намагається обмежити авіасполучення заради зменшення викидів в атмосферу. В Австрії з минулого року діє податок в 30 євро на авіаперельоти відстанню менше 350 км, а Austrian Airlines відмовилася від рейсу Відень — Зальцбург в обмін на субсидії. Франція згідно зі стратегією до 2030 року повинна знизити викиди на 40% у порівнянні із рівнем 1990 року.