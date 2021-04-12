Борьба за климат. Во Франции могут запретить внутренние авиарейсы на короткие расстояния

Во Франции в рамках стратегии по сокращению выбросов углекислого газа на законодательном уровне могут запретить внутренние авиарейсы на короткие расстояния. Предполагается запрет на рейсы между городами, которые связаны между собой железной дорогой и время пути от одного до другого меньше двух с половиной часов.

Об этом пишут BBC и Le Figaro.

Нижняя палата парламента Франции 10 апреля с подачи правительства проголосовала за запрет. Теперь его должны одобрить в Сенате и после на финальном голосовании для утверждения. Европейские СМИ почти уверены, что законопроект будет одобрен.

Авиакомпании тогда не смогут летать между Парижем, Нантом, Лионом или Бордо. Авиаперевозчики критиковали закон и называли его несвоевременным на фоне масштабных убытков из-за пандемии и сокращения рейсов в целом. Даже без запрета рынок авиаперевозок восстановится до уровня 2019 года только к 2024 году.

Больше всех протестовала компания Air France, которая в 2020 году получала 7 миллиардов евро помощи от государства и получит еще 4 млрд евро. Из-за пандемии Air France закончила финансовый год с убытком.

Франция не первая страна Европы, которая пытается ограничить авиасообщение ради уменьшения выбросов в атмосферу. В Австрии с прошлого года действует налог в 30 евро на авиаперелеты расстоянием менее 350 км, а Austrian Airlines отказалась от рейса Вена — Зальцбург в обмен на субсидии. Франция согласно стратегии до 2030 года должна снизить выбросы на 40% по сравнению с уровнем 1990 года.