Борьба за климат. Во Франции могут запретить внутренние авиарейсы на короткие расстояния

Во Франции в рамках стратегии по сокращению выбросов углекислого газа на законодательном уровне могут запретить внутренние авиарейсы на короткие расстояния. Предполагается запрет на рейсы между городами, которые связаны между собой железной дорогой и время пути от одного до другого меньше двух с половиной часов.
Об этом пишут BBC и Le Figaro.
Нижняя палата парламента Франции 10 апреля с подачи правительства проголосовала за запрет. Теперь его должны одобрить в Сенате и после на финальном голосовании для утверждения. Европейские СМИ почти уверены, что законопроект будет одобрен.
Авиакомпании тогда не смогут летать между Парижем, Нантом, Лионом или Бордо. Авиаперевозчики критиковали закон и называли его несвоевременным на фоне масштабных убытков из-за пандемии и сокращения рейсов в целом. Даже без запрета рынок авиаперевозок восстановится до уровня 2019 года только к 2024 году.
Больше всех протестовала компания Air France, которая в 2020 году получала 7 миллиардов евро помощи от государства и получит еще 4 млрд евро. Из-за пандемии Air France закончила финансовый год с убытком.
Франция не первая страна Европы, которая пытается ограничить авиасообщение ради уменьшения выбросов в атмосферу. В Австрии с прошлого года действует налог в 30 евро на авиаперелеты расстоянием менее 350 км, а Austrian Airlines отказалась от рейса Вена — Зальцбург в обмен на субсидии. Франция согласно стратегии до 2030 года должна снизить выбросы на 40% по сравнению с уровнем 1990 года.
- Пандемические ограничения в 2020 году привели к самому большому глобальному сокращению парниковых выбросов со времен Второй мировой войны, но после постепенного ослабления локдаунов экономика многих стран начала восстанавливаться, и к концу года уровень загрязнения почти полностью восстановился. В частности, в декабре уровень выбросов во всем мире был на 2% выше, чем в 2019 году.
- Ученые предложили систему экологически безопасной авиации. Выбросы из самолетов на ходу будут перерабатываться в новые порции топлива.