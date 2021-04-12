Поліція Києва за тиждень склала понад тисячу протоколів за порушення карантину

Протягом тижня поліція Києва провела понад 3 тисячі перевірок щодо того, як у столиці дотримуються карантину.
Як повідомляє пресслужба поліції, на 160 підприємств і 976 осіб склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 44-3 — порушення правил карантину.
Нагадаємо, у Києві з 5 і до 16 квітня діють нові правила посиленого карантину. У цей період громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. У КМДА 5 квітня повідомили, що роздали вже майже всі спецперепустки, хоча всього їх надрукували 500 тисяч.
Рішення про те, чи продовжувати у столиці карантин, ухвалять у середу, 14 квітня, на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій. Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що виходитимуть виключно з того, яка в місті буде ситуація із коронавірусом, а не з того, що обмеження закінчуються 16 квітня.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що питання введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.
- Степанов прогнозує повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба зробити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних.