Поліція Києва за тиждень склала понад тисячу протоколів за порушення карантину

Нагадаємо, у Києві з 5 і до 16 квітня діють нові правила посиленого карантину. У цей період громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. У КМДА 5 квітня повідомили, що роздали вже майже всі спецперепустки, хоча всього їх надрукували 500 тисяч.

Рішення про те, чи продовжувати у столиці карантин, ухвалять у середу, 14 квітня, на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій. Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що виходитимуть виключно з того, яка в місті буде ситуація із коронавірусом, а не з того, що обмеження закінчуються 16 квітня.