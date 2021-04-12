Полиция Киева за неделю составила более тысячи протоколов за нарушение карантина

В течение недели полиция Киева провела более 3 тысяч проверок на предмет того, как в столице соблюдают карантин.
Как сообщает пресс-служба полиции, на 160 предприятий и 976 человек составили админпротоколы по ч. 1 ст. 44-3 — нарушение правил карантина.
Напомним, в Киеве с 5 и до 16 апреля действуют новые правила усиленного карантина. В этот период общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. В КГГА 5 апреля сообщили, что раздали уже почти все спецпропуска, хотя всего их напечатали 500 тысяч.
Решение о том, продолжать ли в столице карантин, примут в среду, 14 апреля, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что это зависит исключительно от того, какой будет в городе ситуация с коронавирусом, а не от даты.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.
- Степанов прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения вакцинироваться. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.