Новости

Полиция Киева за неделю составила более тысячи протоколов за нарушение карантина

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Полиция Киева за неделю составила более тысячи протоколов за нарушение карантина

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В течение недели полиция Киева провела более 3 тысяч проверок на предмет того, как в столице соблюдают карантин.

Как сообщает пресс-служба полиции, на 160 предприятий и 976 человек составили админпротоколы по ч. 1 ст. 44-3 — нарушение правил карантина.

Напомним, в Киеве с 5 и до 16 апреля действуют новые правила усиленного карантина. В этот период общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. В КГГА 5 апреля сообщили, что раздали уже почти все спецпропуска, хотя всего их напечатали 500 тысяч.

Решение о том, продолжать ли в столице карантин, примут в среду, 14 апреля, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что это зависит исключительно от того, какой будет в городе ситуация с коронавирусом, а не от даты.