Полиция Киева за неделю составила более тысячи протоколов за нарушение карантина

В течение недели полиция Киева провела более 3 тысяч проверок на предмет того, как в столице соблюдают карантин.

Как сообщает пресс-служба полиции, на 160 предприятий и 976 человек составили админпротоколы по ч. 1 ст. 44-3 — нарушение правил карантина.