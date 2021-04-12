Головний санлікар Ляшко: Медична система України витримає до 7 тис. госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом на добу

«Україна готова госпіталізувати в середньому 6,5—7 тис. на день. Система охорони здоровʼя впорається», — запевнив він.

Про це заявив заступник міністра охорони здоровʼя, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна .

Українська система охорони здоровʼя може витримати до 7 тисяч госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом на добу.

Також Ляшко зазначив, що раніше в Україні орієнтувалися на кількість виявлених нових випадків.

«Говорили, що при 10 тис. нових випадків буде колапс. Але ми бачимо, що з 20 тис. реєстрації нових випадків на добу ми впоралися», — додав заступник глави МОЗ.

Окремо він зауважив, що наразі за день госпіталізують 4,5—5 тис. пацієнтів із коронавірусом.

«У кінці лютого — березні госпіталізації значно перевищували кількість виписок. Станом на початок квітня у нас госпіталізації і виписки приблизно однакові, госпіталізації перевищують виписки всього на 5—10%», — уточнив Ляшко.