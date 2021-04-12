Главный санврач Ляшко: Медицинская система Украины выдержит до 7 тыс. госпитализаций пациентов с коронавирусом в сутки

«Украина готова госпитализировать в среднем 6,5—7 тыс. в день. Система здравоохранения справится», — заверил он.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина .

Украинская система здравоохранения может выдержать до 7 тысяч госпитализаций пациентов с коронавирусом в сутки.

Также Ляшко отметил, что ранее в Украине ориентировались на количество выявленных новых случаев.

«Говорили, что при 10 тыс. новых случаев будет коллапс. Но мы видим, что с 20 тыс. регистрации новых случаев в сутки мы справились», — добавил замглавы Минздрава.

Отдельно он отметил, что сейчас в день госпитализируют 4,5—5 тыс. пациентов с коронавирусом.

«В конце февраля — марте госпитализации значительно превышали количество выписок. По состоянию на начало апреля у нас госпитализации и выписки примерно одинаковые, госпитализации превышают выписки всего на 5—10%», — уточнил Ляшко.