Суд заарештував яхту Медведчука — вона заходила до портів Криму

Херсонський міський суд Херсонської області в пʼятницю наклав арешт на яхту нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідчі СБУ зафіксували неодноразове порушення законодавства екіпажем яхти ROMANCE 1 (порт приписки — Херсон). «Зокрема, йдеться про заходи в порти тимчасово анексованого Криму», — пояснили у спецслужбі. Згідно з повідомленням прокуратури АР Крим, яхта у жовтні 2017 року заходила до закритих портів «Ялта» та «Севастополь».
СБУ досліджує обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
Розслідування проводять за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу.
- РНБО 19 лютого ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛДНР» через поставки вугілля.
- У пʼятницю на базі охоронної фірми «Шторм», яку повʼязують із нардепом «Опозиційної платформи — За життя» Віктором Медведчуком, правоохоронці проводять слідчі дії та знесли паркан.