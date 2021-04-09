Суд арестовал яхту Медведчука — она заходила в порты Крыма

Херсонский городской суд Херсонской области в пятницу наложил арест на яхту нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи СБУ зафиксировали неоднократное нарушение законодательства экипажем яхты ROMANCE 1 (порт приписки — Херсон). «В том числе речь идет о заходах в порты временно оккупированного Крыма», — пояснили в спецслужбе. Согласно сообщению прокуратуры АР Крым, яхта в октябре 2017 заходила в закрытые порты «Ялта» и «Севастополь».

СБУ расследует обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Расследование проводят по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захвата государственной власти, изменение границ территории или государственной границы Украины), ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса.