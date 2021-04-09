Начальниці «міграційної служби ДНР» повідомили про підозру у примусовій видачі паспортів

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру начальниці одного з відділів «міграційної служби ДНР». Її звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України та порушенні законів і звичаїв війни.

За даними слідства, «чиновниця» бойовиків з 2016 року організовує і курирує примусову видачу так званих паспортів «ДНР». Такі «документи» змушені отримувати працівники гуманітарної, медичної та соціальної сфер, а також пенсіонери. За відмову їм загрожує звільнення і позбавлення пенсії.

У прокуратурі зазначають, що за даними правозахисних організацій на непідконтрольній території Донецької області вже видано понад 700 тисяч псевдопаспортів.