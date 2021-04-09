Начальнице «миграционной службы ДНР» сообщили о подозрении в принудительной выдаче паспортов

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении начальнице одного из отделений «миграционной службы ДНР». Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и в нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, «чиновница» боевиков с 2016 года организовывает и курирует принудительную выдачу так называемых паспортов «ДНР». Такие «документы» вынуждены получать работники гуманитарной, медицинской и социальной сфер, а также пенсионеры. За отказ им грозит увольнение и лишение пенсии.

В прокуратуре отмечают, что по данным правозащитных организаций на неподконтрольной территории Донецкой области уже выдано более 700 тысяч псевдопаспортов.