Готелі Міноборони зазнають збитків. Столичний «Козацький» торік втратив 12,2 мільйона гривень

Державні готелі, які перебувають в управлінні Міністерства оборони, роками зазнають збитків і занепадають.

Про це повідомляє портал «Марлін» з посиланням на фінзвіти готелів.

Готель «Козацький», який розташований в центрі Києва на Майдані Незалежності, за 2020 рік зазнав збитків на 12,2 мільйона гривень. Готель «Власта» у Львові закінчив минулий рік зі збитками у 251 тисячу гривень, а збитки готеля «Братислава» у Кривому Розі за девʼять місяців 2020 року становили 820 тисяч гривень.

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«Козацький», за результатами аудиту діяльності за 2014—2018 роки, отримав дохід у 9,7 мільйона гривень, але зазнав збитків на 26,6 мільйона. У період з 2015 до 2019 року посадовці готелю використовували сервіси бронювання hotelbeds, booking та інші, щоб селити клієнтів за оплату в безготівковій формі на приватні рахунки. Це завдало збитків на 12,09 мільйона гривень.

Згідно із звітом, «Власта» зараз має борг на суму 7,2 мільйона гривень перед постачальниками і бюджетом. Сам обʼєкт перебуває у критичному стані — 90% номерного фонду потребує ремонту.

«Братислава» ж звітує про збитки щороку. У 2019 готель втратив 715 тисяч гривень.

Фонд державного майна надіслав запити на передачу всіх трьох готелів на приватизацію, але в Міноборони відмовили.