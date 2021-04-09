Отели Минобороны несут убытки. Столичный «Казацкий» за прошлый год потерял 12,2 миллиона гривен

Государственные отели, которые находятся в управлении Министерства обороны, годами терпят убытки и приходят в упадок.

Об этом сообщает портал «Марлин» со ссылкой на финотчеты отелей.

Отель «Казацкий», который находится в центре Киева на Майдане Незалежности, за 2020 год потерял 12,2 миллиона гривен. Гостиница «Власта» во Львове закончила прошлый год с убытком в 251 тысячу грн, а убытки гостиницы «Братислава» в Кривом Рогу за девять месяцев 2020 года составили 820 тысяч гривен.

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«Казацкий», по результатам аудита деятельности за 2014—2018 годы, получил доход в 9,7 миллиона гривен, но понес убытков на 26,6 миллиона. В период с 2015 по 2019 год должностные лица отеля использовали сервисы бронирования hotelbeds, booking и другие, чтобы селить клиентов за оплату в безналичной форме на частные счета. Это причинило ущерб на 12,09 миллиона гривен.

Согласно отчету, «Власта» сейчас имеет долг на сумму 7,2 миллиона гривен перед поставщиками и бюджетом. Сам объект находится в критическом состоянии — 90% номерного фонда нуждается в ремонте.

«Братислава» отчитывается об убытках каждый год. В 2019 году отель потерял 715 тысяч гривен.

Фонд государственного имущества прислал запросы на передачу всех трех отелей на приватизацию, но в Минобороны отказали.