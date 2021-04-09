Отели Минобороны несут убытки. Столичный «Казацкий» за прошлый год потерял 12,2 миллиона гривен

Государственные отели, которые находятся в управлении Министерства обороны, годами терпят убытки и приходят в упадок.
Об этом сообщает портал «Марлин» со ссылкой на финотчеты отелей.
Отель «Казацкий», который находится в центре Киева на Майдане Незалежности, за 2020 год потерял 12,2 миллиона гривен. Гостиница «Власта» во Львове закончила прошлый год с убытком в 251 тысячу грн, а убытки гостиницы «Братислава» в Кривом Рогу за девять месяцев 2020 года составили 820 тысяч гривен.
«Казацкий», по результатам аудита деятельности за 2014—2018 годы, получил доход в 9,7 миллиона гривен, но понес убытков на 26,6 миллиона. В период с 2015 по 2019 год должностные лица отеля использовали сервисы бронирования hotelbeds, booking и другие, чтобы селить клиентов за оплату в безналичной форме на частные счета. Это причинило ущерб на 12,09 миллиона гривен.
Согласно отчету, «Власта» сейчас имеет долг на сумму 7,2 миллиона гривен перед поставщиками и бюджетом. Сам объект находится в критическом состоянии — 90% номерного фонда нуждается в ремонте.
«Братислава» отчитывается об убытках каждый год. В 2019 году отель потерял 715 тысяч гривен.
Фонд государственного имущества прислал запросы на передачу всех трех отелей на приватизацию, но в Минобороны отказали.
- В июле 2020 года столичный отель «Днепр» был продан на аукционе за 1,11 миллиарда гривен. Победила компания «Смартленд». Один из основателей киберспортивной команды NaVi Александр Кохановский заявил, что на аукционе победил он вместе с партнерами и инвесторами. Отель займут украинские айтишники из DreamTeam. Они сделают из него локацию для киберспорта.
- В сентябре Антимонопольный комитет разрешил победителю аукциона купить отель.