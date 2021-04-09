Пробне ЗНО майже у всіх регіонах України відбудеться 10 квітня. У Києві — через два тижні

Цієї суботи, 10 квітня, у більшості областей України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). У Києві, Чернігівській та Миколаївській областях пробне тестування через локдаун перенесли на два тижні пізніше (24 квітня).

Про це повідомили на сайті Міністерства освіти і науки.

На пунктах тестування учні повинні бути присутніми до 10:50, а саме тестування почнеться близько 11:00. З собою необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також запрошення-перепустку.