Пробне ЗНО майже у всіх регіонах України відбудеться 10 квітня. У Києві — через два тижні

Цієї суботи, 10 квітня, у більшості областей України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). У Києві, Чернігівській та Миколаївській областях пробне тестування через локдаун перенесли на два тижні пізніше (24 квітня).
Про це повідомили на сайті Міністерства освіти і науки.
На пунктах тестування учні повинні бути присутніми до 10:50, а саме тестування почнеться близько 11:00. З собою необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також запрошення-перепустку.
Учасників тестування закликали дотримуватися карантинних правил — бути у масках, мати з собою дезінфектори та дотримуватися соціальної дистанції.
Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання — 10 чи 24 квітня — для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких предметів із переліку та пройти тестування вдома.
Результати пробного ЗНО учасники отримають до 30 квітня.
- Нагадаємо, цього року для пробного тестування учасник може вибрати лише один з 12 предметів, які складають на ЗНО: українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мова.
- Також цього року дещо зросла вартість тестування. У Міносвіти це повʼязують зі зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці педагогів. Вартість у регіонах коливається від 195 до 255 гривень.
- Рада 29 січня ухвалила постанову про виплату премій 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. Президент Володимир Зеленський також запровадив президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень 250 учасникам ЗНО із найкращими результатами та разову премію переможцям всеукраїнських шкільних і міжнародних олімпіад.