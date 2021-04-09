Пробное ВНО почти во всех регионах Украины состоится 10 апреля. В Киеве — через две недели

В эту субботу, 10 апреля, в большинстве областей Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). В Киеве, Черниговской и Николаевской областях пробное тестирование из-за локдауна перенесли на две недели позже (24 апреля).

Об этом сообщили на сайте Министерстве образования и науки.

На пунктах тестирования ученики должны присутствовать до 10:50, а само тестирование начнется около 11:00. С собой необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также приглашение-пропуск.