Пробное ВНО почти во всех регионах Украины состоится 10 апреля. В Киеве — через две недели

В эту субботу, 10 апреля, в большинстве областей Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). В Киеве, Черниговской и Николаевской областях пробное тестирование из-за локдауна перенесли на две недели позже (24 апреля).
Об этом сообщили на сайте Министерстве образования и науки.
На пунктах тестирования ученики должны присутствовать до 10:50, а само тестирование начнется около 11:00. С собой необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также приглашение-пропуск.
Участников тестирования призвали соблюдать карантинные правила — быть в масках, иметь с собой дезинфекторы и соблюдать социальную дистанцию.
Независимо от того, когда именно участники будут проходить тестирование — 10 или 24 апреля — для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым предметам из перечня и пройти тестирование дома.
Результаты пробного ВНО участники получат до 30 апреля.
- Напомним, в этом году для пробного тестирования участник может выбрать только один из 12 предметов, которые сдают на ВНО: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский язык.
- Также в этом году несколько возросла стоимость тестирования. В Минобразования это связывают с уменьшением ожидаемого количества тестов и увеличением оплаты труда педагогов. Стоимость в регионах колеблется от 195 до 255 гривен.
- Рада 29 января приняла постановление о выплате премий 30 лучшим выпускникам по результатам ВНО. Президент Владимир Зеленский также ввел президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен 250 участникам ВНО с лучшими результатами и разовую премию победителям всеукраинских школьных и международных олимпиад.