Опитування: Зеленський і «Слуга народу» — лідери електорального рейтингу. Підтримка Порошенка падає

Рейтинг кандидатів у президенти України продовжує очолювати чинний глава держави Володимир Зеленський. Рівень його підтримки за останні два тижні не змінився.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 6—7 квітня.

Якби вибори відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,9% (у попередньому опитуванні було 24,7%) тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором.

На другому місці залишається п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко. За нього проголосували б 13,1% (було 13,9% у минулому опитуванні). Але якщо порівнювати з опитуванням, проведеним «Рейтингом» на початку березня, підтримка політика впала на 1,5% (було 14,6%).

На третє з четвертого місця у рейтингу піднялася лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 12,1%. Далі йде співголова фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко з 11,9%.

Після нього у президентському рейтингу лідер партії «Сила та честь» Ігор Смешко (6,8%) та колишній премʼєр-міністр Володимир Гройсман (5,1%). Решта кандидатів набирають менше 5%.