Опрос: Зеленский и «Слуга народа» — лидеры электорального рейтинга. Поддержка Порошенко падает

Рейтинг кандидатов в президенты Украины продолжает возглавлять действующий глава государства Владимир Зеленский. Уровень его поддержки за последние две недели не изменился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 6—7 апреля.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% (в предыдущем опросе было 24,7%) тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

На втором месте остается пятый президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. За него проголосовали бы 13,1% (было 13,9% в прошлом опросе). Но если сравнивать с опросом, проведенным «Рейтингом» в начале марта, поддержка политика упала на 1,5% (было 14,6%).

На третье с четвертого места в рейтинге поднялась лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 12,1%. Далее идет сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Юрий Бойко с 11,9%.

После него в президентском рейтинге лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (6,8%) и бывший премьер-министр Владимир Гройсман (5,1%). Остальные кандидаты набирают менее 5%.