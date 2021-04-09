Опрос: Зеленский и «Слуга народа» — лидеры электорального рейтинга. Поддержка Порошенко падает

Рейтинг кандидатов в президенты Украины продолжает возглавлять действующий глава государства Владимир Зеленский. Уровень его поддержки за последние две недели не изменился.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 6—7 апреля.
Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% (в предыдущем опросе было 24,7%) тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
На втором месте остается пятый президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. За него проголосовали бы 13,1% (было 13,9% в прошлом опросе). Но если сравнивать с опросом, проведенным «Рейтингом» в начале марта, поддержка политика упала на 1,5% (было 14,6%).
На третье с четвертого места в рейтинге поднялась лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 12,1%. Далее идет сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Юрий Бойко с 11,9%.
После него в президентском рейтинге лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (6,8%) и бывший премьер-министр Владимир Гройсман (5,1%). Остальные кандидаты набирают менее 5%.
Соцгруппа также смоделировала второй тур президентских выборов — Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. При этом около трети избирателей выразили неготовность прийти на выборы или затруднились с ответом.
Согласно моделированию, в паре с Зеленским у Тимошенко больше шансов, чем у Порошенко.
В паре Зеленский против Порошенко результат 64% на 36% в пользу действующего главы государства. В паре Зеленский против Тимошенко — 57% на 43%, в паре Зеленский против Бойко — 67% на 33%. В паре Тимошенко против Порошенко — 59% на 41% в пользу лидера партии «Батьківщина». В паре Бойко против Порошенко — паритет 51% на 49%.
В партийном рейтинге по последнему опросу тоже лидирует пропрезидентская партия «Слуга народа» (22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).
За партию «Европейская солидарность» готовы проголосовать 14,6%. Ее в рейтинге доганяет «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 14,2%. Далее идет «Батьківщина» (12,9%). У остальных политсил менее 5% поддержки.
Опрос проводился среди 2 500 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
- В декабре прошлого года Центр Разумкова опубликовал собственное социологическое исследование, согласно которому Зеленский возглавил рейтинг главных политических разочарований года. Такое мнение разделяют 42,1% опрошенных.