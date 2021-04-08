У Києві розширили пільги для підприємців на час локдауну

У Києві розширили перелік пільг для власників малого та середнього бізнесу, які постраждали від карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Згідно з рішенням Київради, яке підтримали 99 депутатів, підприємці зможуть розраховувати на:
- зменшення розміру пайової участі в утриманні закладів громадського харчування з 50% до 1 гривні;
- збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки;
- зменшення плати за розміщення зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50%.
Зазначимо, раніше у Києві дозволили до завершення суворого карантину безоплатно паркувати автомобілі на майданчиках КП «Київтранспарксервіс».
- У Києві з 5 і до 16 квітня діють нові правила посиленого карантину. У цей період громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. У КМДА 5 квітня повідомили, що роздали вже майже всі спецперепустки, хоча всього їх надрукували 500 тисяч.
- Київська влада поскаржилася поліції на те, що в інтернеті продають спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. У КМДА наголошували, що таким чином киян уводять в оману та дискредитують міську адміністрацію.