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В Киеве расширили льготы для предпринимателей на время локдауна

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
В Киеве расширили льготы для предпринимателей на время локдауна

Masaaki Komori / Unsplash

В Киеве расширили перечень льгот для владельцев малого и среднего бизнеса, которые пострадали от карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Согласно решению Киевсовета, которое поддержали 99 депутатов, предприниматели смогут рассчитывать на:

  • уменьшение размера паевого участия в содержании заведений общественного питания с 50% до 1 гривны;
  • увеличение размера финансово-кредитной поддержки;
  • уменьшение платы за размещение наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Отметим, ранее в Киеве разрешили до конца строгого карантина бесплатно парковать автомобили на площадках КП «Киевтранспарксервис».

  • В Киеве с 5 и до 16 апреля действуют новые правила усиленного карантина. В этот период общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. В КГГА 5 апреля сообщили, что раздали уже почти все спецпропуска, хотя всего их напечатали 500 тысяч.
  • Киевская власть пожаловалась полиции на то, что в интернете продают спецпропуска для проезда в общественном транспорте. В КГГА отметили, что таким образом киевлян вводят в заблуждение и дискредитируют городскую администрацию.