В Киеве расширили льготы для предпринимателей на время локдауна

В Киеве расширили перечень льгот для владельцев малого и среднего бизнеса, которые пострадали от карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Согласно решению Киевсовета, которое поддержали 99 депутатов, предприниматели смогут рассчитывать на:
- уменьшение размера паевого участия в содержании заведений общественного питания с 50% до 1 гривны;
- увеличение размера финансово-кредитной поддержки;
- уменьшение платы за размещение наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.
Отметим, ранее в Киеве разрешили до конца строгого карантина бесплатно парковать автомобили на площадках КП «Киевтранспарксервис».
- В Киеве с 5 и до 16 апреля действуют новые правила усиленного карантина. В этот период общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. В КГГА 5 апреля сообщили, что раздали уже почти все спецпропуска, хотя всего их напечатали 500 тысяч.
- Киевская власть пожаловалась полиции на то, что в интернете продают спецпропуска для проезда в общественном транспорте. В КГГА отметили, что таким образом киевлян вводят в заблуждение и дискредитируют городскую администрацию.