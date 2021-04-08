В Киеве расширили льготы для предпринимателей на время локдауна

В Киеве расширили перечень льгот для владельцев малого и среднего бизнеса, которые пострадали от карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Согласно решению Киевсовета, которое поддержали 99 депутатов, предприниматели смогут рассчитывать на:

уменьшение размера паевого участия в содержании заведений общественного питания с 50% до 1 гривны;

увеличение размера финансово-кредитной поддержки;

уменьшение платы за размещение наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Отметим, ранее в Киеве разрешили до конца строгого карантина бесплатно парковать автомобили на площадках КП «Киевтранспарксервис».