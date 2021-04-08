Adidas і Lego випустили кросівки, які можна доповнити кубиками

Компанія Adidas у колаборації з виробником конструкторів Lego випустила кросівки Ultraboost DNA, які можна доповнити або прикрасити іграшковими деталями.

Як пише The Verge, продажі стартували сьогодні, 8 квітня. Ціна за пару — $200 (5 582 гривні).

Уся текстура взуття нагадує кубики конструктора — навіть яскраво-жовті устілки нагадують про Lego. У комплекті до кросівок йде набір різнокольорових пласких кубиків 2 х 2 см, а з боків самого взуття на кожній стороні є прорізи для пластин розміром 2 х 6 см, що дозволить створювати індивідуальний дизайн.

Це не перша колаборація Adidas і Lego. Раніше компанії спільно випустили кросівки ZX 8000. Зараз вони коштують $130 (3 628 грн).