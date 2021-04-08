Adidas і Lego випустили кросівки, які можна доповнити кубиками

Компанія Adidas у колаборації з виробником конструкторів Lego випустила кросівки Ultraboost DNA, які можна доповнити або прикрасити іграшковими деталями.
Як пише The Verge, продажі стартували сьогодні, 8 квітня. Ціна за пару — $200 (5 582 гривні).
Уся текстура взуття нагадує кубики конструктора — навіть яскраво-жовті устілки нагадують про Lego. У комплекті до кросівок йде набір різнокольорових пласких кубиків 2 х 2 см, а з боків самого взуття на кожній стороні є прорізи для пластин розміром 2 х 6 см, що дозволить створювати індивідуальний дизайн.
Це не перша колаборація Adidas і Lego. Раніше компанії спільно випустили кросівки ZX 8000. Зараз вони коштують $130 (3 628 грн).
- У кінці березня репер Lil Nas X випустив кастомні «сатанинські» кросівки Nike Satan Shoes. Він приурочив їх до виходу кліпу на нову пісню і вирішив продати 666 пар. Взуття спровокувало скандал, на який навіть відреагували американські політики. Nike подала до суду і домоглася заборони на продаж.
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