Adidas и Lego выпустили кроссовки, которые можно дополнить кубиками

Компания Adidas в коллаборации с производителем конструкторов Lego выпустила кроссовки Ultraboost DNA, которые можно дополнить или украсить игрушечными деталями.
Как пишет The Verge, продажи стартовали сегодня, 8 апреля. Цена за пару — $200 (5 582 гривны).
Вся текстура обуви напоминает кирпичики конструктора — даже ярко-желтые стельки напоминают о Lego. В комплекте к кроссовкам идет набор разноцветных плоских кубиков 2 х 2 см, а по бокам самой обуви на каждой стороне есть прорези для пластин размером 2 х 6 см, что прозволит создавать индивидуальный дизайн.
Это не первая коллаборация Adidas и Lego. Ранее компании совместно выпустили кроссовки ZX 8000. Сейчас они стоят $130 (3 628 грн).
- В конце марта рэппер Lil Nas X выпустил кастомные «сатанинские» кроссовки Nike Satan Shoes. Он приурочил их к выходу клипа на новую песню и решил продать 666 пар. Обувь спровоцировала скандал, на который отреагировали даже американские политики. Nike подала в суд и добилась запрета на продажу.
- В феврале Nike представила «ленивые» кроссовки, которые можно надеть без рук.