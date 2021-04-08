Adidas и Lego выпустили кроссовки, которые можно дополнить кубиками

Компания Adidas в коллаборации с производителем конструкторов Lego выпустила кроссовки Ultraboost DNA, которые можно дополнить или украсить игрушечными деталями.

Как пишет The Verge, продажи стартовали сегодня, 8 апреля. Цена за пару — $200 (5 582 гривны).

Вся текстура обуви напоминает кирпичики конструктора — даже ярко-желтые стельки напоминают о Lego. В комплекте к кроссовкам идет набор разноцветных плоских кубиков 2 х 2 см, а по бокам самой обуви на каждой стороне есть прорези для пластин размером 2 х 6 см, что прозволит создавать индивидуальный дизайн.

Это не первая коллаборация Adidas и Lego. Ранее компании совместно выпустили кроссовки ZX 8000. Сейчас они стоят $130 (3 628 грн).