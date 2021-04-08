Речник у ТКГ Арестович: Дитина на окупованому Донбасі загинула через детонацію вибухівки, яку знайшла у дворі

Смерть 5-річної дитини на окупованій території Донецької області сталася через детонацію вибухівки, яку хлопчик знайшов у дворі. Про це в етері «Громадського радіо» розповів радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

«За нашою версією, дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі. Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидає небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина, — заявив Арестович.