Представитель в ТКГ Арестович: Ребенок на оккупированном Донбассе погиб из-за детонации взрывчатки, которую нашел во дворе

Смерть 5-летнего ребенка на оккупированной территории Донецкой области произошла из-за детонации взрывчатки, которую мальчик нашел во дворе. Об этом в эфире «Громадське радіо» рассказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок, — заявил Арестович.
Напомним, 5 апреля боевики начали утверждать, что якобы с помощью беспилотника украинские военные убили ребенка в поселке Александровское (оккупированная часть Донецкой области). Украинская сторона и организация StopFake опровергли этот фейк — ни представители «народной милиции ДНР», ни российские СМИ не привели никаких подробностей случившегося, кроме адреса. Проверив соцсети, активисты нашли сообщение, в котором одна из жительниц Александровки рассказала, что ребенок погиб из-за взрыва мины, которую нашел в гараже деда.
В отчете ОБСЕ от 5 апреля говорится, что ребенок умер от полученных осколочных ранений и взрывной травмы. Уже в отчете за 6 апреля говорится, что представители ОБСЕ общались с работниками морга в оккупированном Донецке. Те подтвердили, что тело ребенка к ним доставили 2 апреля. Также они по телефону разговаривали с бабушкой погибшего мальчика, которая на момент гибели ребенка находилась в доме. Женщина услышала звук взрыва и выскочила на улицу. Там она увидела белый и серый дым.
- С конца марта в соцсетях публикуют многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.