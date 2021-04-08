Представитель в ТКГ Арестович: Ребенок на оккупированном Донбассе погиб из-за детонации взрывчатки, которую нашел во дворе

Смерть 5-летнего ребенка на оккупированной территории Донецкой области произошла из-за детонации взрывчатки, которую мальчик нашел во дворе. Об этом в эфире «Громадське радіо» рассказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок, — заявил Арестович.