Zoom пропонує держсектору Росії купувати доступ до сервісу через сайт. Інший варіант виключений

Американська компанія Zoom Video Communications пояснила свою заборону дистрибʼюторам продавати доступ до сервісу для держсектору Росії. Там відповіли, що всі клієнти можуть придбати послуги безпосередньо — через сайт платформи.

Про це повідомляє «КоммерсантЪ» з посиланням на заяву Zoom.

«Zoom, як і раніше, має намір обслуговувати клієнтів на російському ринку і в СНД. Ми перебуваємо у процесі розвитку нашого підходу до ринку. Тим часом нові та вже існуючі користувачі як в державному, так й у приватному секторах можуть запитувати придбання акаунтів Zoom через наш сайт безпосередньо», — йдеться в заяві компанії, яке наводить видання.

Напередодні стало відомо, що RightConf — дистрибʼютор Zoom у Росії – направив партнерам лист про те, що керівництво Zoom заборонило надавати державним компаніям і установам платний доступ до свого сервісу. Без нього виші, держкомпанії та державні структури не зможуть користуватися корпоративним звʼязком Zoom, їхні відеоконференції будуть обмежені стандартними 40 хвилинами.

За оцінками TrueConf, Zoom став найпопулярнішим корпоративним сервісом відеозвʼязку в Росії, зайнявши 25% ринку.