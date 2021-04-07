Zoom відключила для російських держкомпаній свою основну послугу

Американська компанія Zoom Video Communications заборонила своїм дистрибʼюторам продавати продукти російським державним компаніям і організаціям.

Про це пише «КоммерсантЪ» з посиланням на лист RightConf — дистрибʼютора Zoom в Росії. Автентичність документа підтвердив і гендиректор компанії Андрій Петренко.

У листі йдеться, що Zoom відкликає у російського партнера авторизацію на продаж сервісу для держустанов і організацій з державними бенефіціарами.

Таким чином, виші, держкомпанії і державні структури не зможуть користуватися корпоративним звʼязком Zoom, їхні відеоконференції будуть обмежені стандартними 40 хвилинами.

У той же час ТАСС з посиланням на пресслужбу Zoom пише, що головний офіс компанії у США почав перевірку після повідомлень про відключення. «Схоже, що [ці відомості] ґрунтуються на повідомленні від одного з агентств, що займаються продажами на партнерській основі», — цитує агентство представника Zoom.

Російські ЗМІ зазначають, що Zoom — не перша компанія, яка припинила або обмежила надання послуг в Росії. У грудні стало відомо, що Microsoft відмовилася продавати софт Московському держтехнічному університету імені Баумана, оскільки виш підпадає під санкції США за підготовку фахівців у галузі озброєнь. Експерти вважають, що Zoom також побоюється американських санкцій.

За оцінками TrueConf, Zoom став найпопулярнішим корпоративним сервісом відеозвʼязку в Росії, зайнявши 25% ринку.

Разом з тим, раніше у російському уряді заявляли про підготовку вітчизняного аналога Zoom, який мав би з’явитися в 2022 році.