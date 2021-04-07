Zoom отключила для российских госкомпаний свою основную услугу

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российским государственным компаниям и организациям.

Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо RightConf — дистрибьютора Zoom в России. Аутентичность документа подтвердил и гендиректор компании Андрей Петренко.

В письме говорится, что Zoom отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.

Таким образом, вузы, госкомпании и государственные структуры не смогут пользоваться корпоративной связью Zoom, их видеоконференции будут ограничены стандартными 40 минутами.

В то же время ТАСС со ссылкой на пресс-службу Zoom пишет, что главный офис компании в США начал проверку после сообщений об отключении. «Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», — цитирует агентство представителя Zoom.

Российские СМИ отмечают, что Zoom — не первая компания, которая прекратила или ограничила предоставление услуг в России. В декабре стало известно, что Microsoft отказалась продавать софт Московскому гостехническому университету имени Баумана, поскольку вуз подпадает под санкции США за подготовку специалистов в области вооружений. Эксперты считают, что Zoom также опасается американских санкций.

По оценкам TrueConf, Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России, заняв 25% рынка.

Вместе с тем, ранее в российском правительстве заявляли о подготовке отечественного аналога Zoom, который должен появиться в 2022 году.